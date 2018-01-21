От нападения на отель в Кабуле погиб украинец
В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины.
Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал он.
Как сообщалось, в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 5 человек погибли и 6 получили ранения.
Среди погибших двое нападавших, которые были ликвидированы.
Еще 153 человека, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.
Отель расположен на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле. Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.