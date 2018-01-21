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От нападения на отель в Кабуле погиб украинец

Воскресенье, 21 января 2018, 12:17

В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал он.

Как сообщалось, в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 5 человек погибли и 6 получили ранения.

Среди погибших двое нападавших, которые были ликвидированы.

Еще 153 человека, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Отель расположен на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле. Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.

Украинская правда
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