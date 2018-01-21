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Суд змусив ГПУ розкрити причини секретності конфіскації грошей Януковича

Неділя, 21 січня 2018, 12:36
Суд змусив ГПУ розкрити причини секретності конфіскації грошей Януковича

У кінці минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов`язав ГПУ розкрити конкретні причини, чому було засекречено рішення Краматорського суду щодо конфіскації так званих "грошей Януковича".

Про це повідомляє проект "Марлін", посилаючись на відповідне рішення суду.

Зокрема суд зобов`язав державного експерта з питань таємниць ГПУ надати пояснення чи докази існування обставин для рішення про присвоєння грифу "таємно" описовій частині вироку Краматорського міського суду Донецької області.

А також вказати дату прийняття такого рішення, особу, яка його приймала, та підстави присвоєння грифу "таємно" згідно Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.05р. № 440 чи іншим документом.

Позов подали представники кіпрської компанії Akemi Management Limited, яка на думку прокурорів входить в так зване злочинне угрупування олігарха Сергія Курченка з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича.

Представники ГПУ надали відзив на позов, але суд став на сторону кіпрської компанії.

Як відомо, 28 березня Краматорський міський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.

10 січня 2018 року "Українська правда" опублікувала дане "секретне" судове рішення, яке передав телеканал Al Jazeera.

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Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураЯнуковичсуд
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