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Суд заставил ГПУ раскрыть причины секретности конфискации денег Януковича

Воскресенье, 21 января 2018, 12:36
Суд заставил ГПУ раскрыть причины секретности конфискации денег Януковича

В конце прошлого года Окружной административный суд Киева обязал ГПУ раскрыть конкретные причины, почему было засекречено решение Краматорского суда о конфискации так называемых "денег Януковича".

Об этом сообщает проект "Марлин", ссылаясь на соответствующее решение суда.

В частности, суд обязал государственного эксперта по вопросам тайн ГПУ предоставить объяснения или доказательства существования обстоятельств для решения о присвоении грифа "секретно" описательной части приговора Краматорского городского суда Донецкой области.

А также указать дату принятия такого решения, лицо, его принимавшее, и основания присвоения грифа "секретно" согласно Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Службы безопасности Украины от 12.08.05р. № 440 или другим документом.

Иск подали представители кипрской компании Akemi Management Limited, которая по мнению прокуроров входит в так называемую преступную группировку олигарха Сергея Курченко из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича.

Представители ГПУ предоставили отзыв на иск, но суд встал на сторону кипрской компании.

Как известно, 28 марта Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом приговор суда был засекречен.

10 января 2018 года "Украинская правда" опубликовала данное "секретное" судебное решение, которое передал телеканал Al Jazeera.

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Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураЯнуковичсуд
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