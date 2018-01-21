Четверта ракетка світу, українська тенісистка Еліна Світоліна легко пробилася до чвертьфіналу турніру Australian Open з призовим фондом у 55 мільйонів австралійських доларів.

21 січня у матчі 1/8 фіналу Світоліна у двох сетах перемогла 130-ту ракетку світу Денісу Аллертову з Чехії. Рахунок гри 6:3, 6:0. Матч тривав менше години.

У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з бельгійкою Елізою Мертенс, котра є 37-ю ракеткою світу. У четвертому колі Мертенс виграла в Петри Мартич з Хорватії у двох сетах.

На результати Світоліної на Australian Open відреагував і президент України Петро Порошенко.

"Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну", - зазначив глава держави.

Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open



Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh — Петро Порошенко (@poroshenko) January 21, 2018

Як відомо, у третьому колі турніру Світоліна у двох сетах перемогла 15-річну сенсацію турніру, українку Марту Костюк.

До четвертого раунду Відкритого чемпіонату Австралії Світоліна також вийшла вперше у кар'єрі.