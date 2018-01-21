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Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian Open

Воскресенье, 21 января 2018, 15:09
Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian Open

Четвертая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина легко пробилась в четвертьфинал турнира Australian Open с призовым фондом в 55 миллионов австралийских долларов.

21 января в матче 1/8 финала Свитолина в двух сетах обыграла 130-ю ракетку мира Денису Аллертову из Чехии. Счет игры 6:3, 6:0. Матч длился менее часа.

В четвертьфинале соревнований Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мартинес, которая является 37-й ракеткой мира. В четвертом круге Мартинес выиграла Петры Мартич с Хорватии.

На результаты Свитолиной на Australian Open отреагировал и президент Украины Петр Порошенко.

"Искренне поздравляю и благодарю за победу! Продолжаем болеть за нашу Элину", - отметил глава государства.

Как известно, в третьем круге турнира Свитолина в двух сетах победила 15-летнюю сенсацию турнира, украинку Марту Костюк.

В четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии Свитолина также вышла впервые в карьере.

Николай Аврамчук для УП

Темы: спортУкраина
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