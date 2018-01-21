Четвертая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина легко пробилась в четвертьфинал турнира Australian Open с призовым фондом в 55 миллионов австралийских долларов.

21 января в матче 1/8 финала Свитолина в двух сетах обыграла 130-ю ракетку мира Денису Аллертову из Чехии. Счет игры 6:3, 6:0. Матч длился менее часа.

В четвертьфинале соревнований Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мартинес, которая является 37-й ракеткой мира. В четвертом круге Мартинес выиграла Петры Мартич с Хорватии.

На результаты Свитолиной на Australian Open отреагировал и президент Украины Петр Порошенко.

"Искренне поздравляю и благодарю за победу! Продолжаем болеть за нашу Элину", - отметил глава государства.

Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open



Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh — Петро Порошенко (@poroshenko) January 21, 2018

Как известно, в третьем круге турнира Свитолина в двух сетах победила 15-летнюю сенсацию турнира, украинку Марту Костюк.

В четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии Свитолина также вышла впервые в карьере.

Николай Аврамчук для УП