В ОРДО заявили про загибель двох гірників після вибуху на шахті

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Неділя, 21 січня 2018, 16:34

Бойовики ОРДО заявили про загибель двох гірників і травмування одного внаслідок вибуху метану на шахті у м.Жданівка.

Повідомлення про це розміщено на онлайні-ресурсі бойовиків "ДАН" з посиланням на так зване "МНС ДНР".

Зазначається, що вибух метано-повітряної суміші стався 20 січня близько 13:00. Загиблі - чоловіки 1970 і 1980 р.н.

Також повідомляється, що на момент вибуху у забої перебували ще 314 осіб. 

"Вони самостійно вибралися на поверхню. О 15:45 рятувальники підняли тіла загиблих. Роботи з ліквідації НС тривали до 5:50 21 січня", - заявили в ОРДО.

Теми: шахти ОРДЛО жертви
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