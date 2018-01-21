В ОРДО заявили о гибели двух горняков после взрыва на шахте
Воскресенье, 21 января 2018, 15:34
Боевики ОРДО заявили о гибели двух горняков и травмировании одного в результате взрыва метана на шахте в г.Ждановка.
Сообщение об этом размещено на онлайне-ресурсе боевиков "ДАН" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".
Отмечается, что взрыв метано-воздушной смеси произошел 20 января около 13:00. Погибшие - мужчины 1970 и 1980 г.р..
Также сообщается, что на момент взрыва в забое находились еще 314 человек.
"Они самостоятельно выбрались на поверхность. В 15:45 горноспасатели подняли тела погибших. Работы по ликвидации ЧС продолжались до 5:50 21 января", - заявили в ОРДО.