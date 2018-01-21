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Штаб: бойовики за день не стріляли у військових ЗСУ, лише у цивільних

Неділя, 21 січня 2018, 17:59

Станом на 18.00 неділі жодного обстрілу у бік позицій Збройних Сил України не було зафіксовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Підрозділи сили АТО забезпечують виконання заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", - додали в штабі.

Водночас там знову заявили, що бойовики НЗФ ОРДО в обідній час у районі КПВВ "Оленівка" обстріляли автобус із цивільними особами.

"Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії в очах світового співтовариства та цивільного місцевого населення на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей", - вважають у штабі.

Як повідомлялося, раніше прес-центр штабу АТО заявив, що автобус із цивільними біля населеного пункту Оленівка в сірій зоні був обстріляний бойовиками ОРДО. В результаті одна цивільна особа загинула, ще одна отримала поранення.

Українська правда

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Теми: АТОДонбасЗбройні силиОРДЛО
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