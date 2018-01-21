Штаб: боевики за день не стреляли в военных ВСУ, только в гражданских

По состоянию на 18.00 воскресенья ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - добавили в штабе.

В то же время там снова заявили, что боевики НЗФ ОРДО в обеденное время в районе КПВВ "Еленовка" обстреляли автобус с гражданскими лицами.

"Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в глазах мирового сообщества и гражданского местного населения на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей", - считают в штабе.

Как сообщалось, ранее пресс-центр штаба АТО заявил, что автобус с гражданскими у населенного пункта Еленовка в серой зоне был обстрелян боевиками ОРДО. В результате одно гражданское лицо погибло, еще одно получило ранения.