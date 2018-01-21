У Кремлі назвали стосунки зі США "колапсом"

Нинішній рівень відносин між Росією і США перебуває в стані колапсу.

Таку думку 21 січня висловив в ефірі телеканалу "Росія 1" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Пєсков також зазначив, що контакт між президентами РФ і США "досить доброзичливий", перспективи у двосторонніх відносин на вищому рівні є.

"Усі ми знаємо про контакти по лінії спецслужб, і це говорить про те, що потенціал є і він дуже багатий. Просто потрібно вивести весь комплекс двосторонніх відносин з піке, у яке він увійшов і поки ніяк не виходить", - сказав Пєсков.

Пєсков додав, що "по найбільш гострим ситуаціям, наприклад, таким як Сирія, контакти між двома президентами здійснюються".

При цьому, як цитує Пєскова РІА "Новости", усі телефонні контакти президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа у минулому році було відображено у прес-релізах. Пєсков повідомив, що останні телефонні переговори Путіна і Трампа відбулися у грудні і вони говорили двічі: одного разу обговорили "ситуацію у кризових точках з акцентом на врегулювання проблеми Корейського півострова", другого - Путін подякував Трампу за надану ЦРУ інформацію, яка допомогла затримати терористів, що готували вибухи у Петербурзі.

Він припустив, що відносини між Путіним і Трампом "могли бути ще краще", якби не внутрішньополітична ситуація в США.

"Очевидно, що внутрішня обстановка (у США - ред.) несприятлива щодо нашої країни", - додав він.

За словами Пєскова, контакти (зустріч - ред.) Путіна з Трампом можливі у другій половині 2018 року.

"Президент РФ буде ... мати можливість говорити з президентом США на полях майбутніх міжнародних багатосторонніх заходів, яких втім, найближчим часом поки не передбачається. Це скоріш не термінова перспектива. Це друга половина наступного (2018) року", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше Пєсков заявив, що контакти між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним "мають місце", про багато зустрічей Путіна Кремль не повідомляє у ЗМІ, і це "звичайна практика". За словами Пєскова, бувають різні телефонні переговори, про які також не робиться офіційних повідомлень.

У прес-службі президента України Петра Порошенка у свою чергу заявили, що глава держави "не проводив жодної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після укладення мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України".