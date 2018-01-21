В Кремле назвали отношения с США "коллапсом"

Нынешний уровень отношений между Россией и США находятся в состоянии коллапса.

Такое мнение 21 января высказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Песков также отметил, что контакт между президентами РФ и США "достаточно доброжелательный", перспективы у двусторонних отношений на высшем уровне есть.

"Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - сказал Песков. Песков добавил, что "по наиболее острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между двумя президентами осуществляются". При этом, как цитирует Пескова РИА "Новости", все телефонные контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в минувшем году были отражены в пресс-релизах. Песков сообщил, что последние телефонные переговоры Путина и Трампа прошли в декабре и говорили дважды: в первый раз обсудили "ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова", во второй Путин поблагодарил Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Петербурге. Он предположил, что отношения между Путиным и Трампом "могли быть еще лучше", если бы не внутриполитическая ситуация в США.

"Очевидно, что внутренняя обстановка (в США - ред.) неблагоприятна в отношении нашей страны", - добавил он.

По словам Пескова, контакты Путина с Трампом возможны во второй половине 2018 года.

"Президент РФ будет ... иметь возможность говорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий, которых впрочем, в ближайшее время пока не предстоит. Это скорее не срочная перспектива. Это вторая половина следующего (2018) года", - сказал Песков.