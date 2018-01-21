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В Кремле назвали отношения с США "коллапсом"

Воскресенье, 21 января 2018, 18:11

Нынешний уровень отношений между Россией и США находится в состоянии коллапса. 

Такое мнение 21 января высказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Песков также отметил, что контакт между президентами РФ и США "достаточно доброжелательный", перспективы у двусторонних отношений на высшем уровне есть.

"Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - сказал Песков.
Песков добавил, что  "по наиболее острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между двумя президентами осуществляются".

При этом, как цитирует Пескова РИА "Новости", все телефонные контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в минувшем году были отражены в пресс-релизах. Песков сообщил, что последние телефонные переговоры Путина и Трампа прошли в декабре и говорили дважды: в первый раз обсудили "ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова", во второй Путин поблагодарил Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Петербурге.

Он предположил, что отношения между Путиным и Трампом "могли быть еще лучше", если бы не внутриполитическая ситуация в США.

"Очевидно, что внутренняя обстановка (в США - ред.) неблагоприятна в отношении нашей страны", - добавил он.

По словам Пескова, контакты Путина с Трампом возможны во второй половине 2018 года.

"Президент РФ будет ... иметь возможность говорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий, которых впрочем, в ближайшее время пока не предстоит. Это скорее не срочная перспектива. Это вторая половина следующего (2018) года", - сказал Песков.

Как известно, ранее Песков заявил, что контакты между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным "имеют место", о многих встречах Путина Кремль не сообщает в СМИ, и это "обычная практика". По словам Пескова, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

В свою очередь в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко заявили, что глава государства "не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины".

Темы: РосcияСША
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