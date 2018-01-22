Іспанія вимагатиме арешту Пучдемона, якщо він приїде до Данії

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Понеділок, 22 січня 2018, 01:32

Іспанія вимагатиме арешту відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, якщо він виїде з Бельгії до Данії для участі у дебатах в Копенгагенському університеті.

Про це пише Reuters.

Іспанська прокуратура повідомила, що негайно попросить суддю, який веде справу Пучдемона, відновити ордер на арешт і направить запит на його затримання в Данію, якщо той підтвердить свій приїзд.

У Копенгагенському університеті раніше повідомили, що  Пучдемон візьме участь у дебатах присвячених ситуації в Каталонії на факультеті політології наступного тижня.

Адвокат Пучдемона вважає вірогідність арешту його клієнта в Данії "достатньо високою", однак заявив, що вірив у те, що данська влада відмовиться виконувати вимогу Іспанії.

Речник держпрокурора Данії повідомив, що вони слідкуватимуть за ситуацією, відмовившись розкрити більше подробиць.

Як повідомлялось, уряд Іспанії налаштований рішуче у тому, щоб завадити Пучдемону знову  очолити уряд Каталонії.

Нагадаємо, дві найбільші партії Каталонії пообіцяли підтримати переобрання Карлеса Пучдемона на посаді глави уряду, незважаючи на погрози Мадрида зберегти в такому випадку пряме управління.

Теми: Каталонія Іспанія ЄС
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