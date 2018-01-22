Испания потребует ареста Пучдемона, если он приедет в Данию

Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете.

Об этом пишет Reuters.

Испанская прокуратура сообщила, что немедленно попросит судью, который ведет дело Пучдемона, восстановить ордер на арест и направит запрос на его задержание в Данию, если тот подтвердит свой приезд.

В Копенгагенском университете ранее сообщили, что Пучдемон примет участие в дебатах посвященных ситуации в Каталонии на факультете политологии на следующей неделе.

Адвокат Пучдемона считает вероятность ареста его клиента в Дании "достаточно высокой", однако заявил, что верил в то, что датские власти откажутся выполнять требование Испании.

Представитель госпрокурора Дании сообщил, что они будут следить за ситуацией, отказавшись раскрыть больше подробностей.

Как сообщалось, правительство Испании настроено решительно в том, чтобы помешать Пучдемону снова возглавить правительство Каталонии.

Напомним, две крупнейшие партии Каталонии пообещали поддержать переизбрание Пучдемона в должности главы правительства, несмотря на угрозы Мадрида сохранить в таком случае прямое управление.