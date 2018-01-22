Испания потребует ареста Пучдемона, если он приедет в Данию

402 просмотра
Понедельник, 22 января 2018, 01:32

Испания будет требовать ареста отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, если он выедет из Бельгии в Данию для участия в дебатах в Копенгагенском университете.

Об этом пишет Reuters.

Испанская прокуратура сообщила, что немедленно попросит судью, который ведет дело Пучдемона, восстановить ордер на арест и направит запрос на его задержание в Данию, если тот подтвердит свой приезд.

В Копенгагенском университете ранее сообщили, что Пучдемон примет участие в дебатах посвященных ситуации в Каталонии на факультете политологии на следующей неделе.

Адвокат Пучдемона считает вероятность ареста его клиента в Дании "достаточно высокой", однако заявил, что верил в то, что датские власти откажутся выполнять требование Испании.

Представитель госпрокурора Дании сообщил, что они будут следить за ситуацией, отказавшись раскрыть больше подробностей.

Как сообщалось, правительство Испании настроено решительно в том, чтобы помешать Пучдемону снова возглавить правительство Каталонии.

Напомним, две крупнейшие партии Каталонии пообещали поддержать переизбрание Пучдемона в должности главы правительства, несмотря на угрозы Мадрида сохранить в таком случае прямое управление.

Темы: Каталония Испания ЕС
powered by lun.ua
По теме
В парламенте Каталонии заявили: Пучдемон не может принять присягу по скайпу 16 января 2018, 09:50
Суд Барселоны признал партию Пучдемона виновной в коррупции 16 января 2018, 04:51
Мадрид заявил, что Пучдемон не может управлять Каталонией из-за рубежа 13 января 2018, 04:20
Все новости
Главные новости
На Харьковщине россиянин незаконно пересек границу и попросил статус беженца
Кабул: Количество погибших украинцев может возрасти до 7 человек
Геращенко: Боевикам передали помилованную женщину - для дальнейшего освобождения заложников
Порошенко отреагировал на теракт в Кабуле, где погибли украинцы
Все новости
путешествия

На лыжи в Грузии: курорты, цены, особенности

Книга

10 книг о дизайне, которые стоит прочесть каждому новичку