Порошенко у десятці найбагатших учасників форуму у Давосі - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко дев'ятий у списку найбагатших учасників економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє Cityam.com.

Американське видання звернуло увагу, що президент США Дональд Трамп знаходиться на 6 місці зі статком у $ 4,9 млрд, хоча ця цифра ставиться під сумнів.

Найбагатшим учасником форуму є засновник Microsoft Білл Гейтс із $ 72 млрд статків, за ним засновник китайського оптового гіганта Alibaba Джек Ма, вартістю 47,2 млрд доларів, і Рей Даліо, інвестор і менеджер хедж-фондів ($ 14,1 млрд).

Президент України Петро Порошенко в списку посів дев'яте місце. Видання вказує, що його статки оцінюється в $ 1,6 млрд.

Нагадаємо, згідно з рейтингом найбагатших людей в Україні, опублікованому журналом "Новое время" спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital в кінці жовтня минулого року, статки президента складали $ 1 млрд.

Як відомо, форум, який об'єднує впливових політиків та бізнесменів, пройде з 23 по 26 січня у Давосі, Швейцарія. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в ході форуму Порошенко зустрінеться із своїм американським колегою Дональдом Трампом.