СМИ: Порошенко в десятке самых богатых участников форума в Давосе

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Понедельник, 22 января 2018, 06:08

Президент Украины Петр Порошенко девятый в списке самых богатых участников экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает Cityam.com.

Американское издание обратило внимание, что президент США Дональд Трамп находится на 6 месте с состоянием в $ 4,9 млрд, хотя эта цифра оспаривается.

Самым богатым участником форума является основатель Microsoft Билл Гейтс с $ 72 млрд состояния, за ним основатель китайского оптового гиганта Alibaba Джек Ма, стоимостью 47,2 млрд долларов, и Рэй Далио, инвестор и менеджер хедж-фондов ($ 14,1 млрд).

Президент Украины Петр Порошенко в списке занял девятое место. Издание указывает, что его состояние оценивается в $ 1,6 млрд.

 

Напомним, согласно рейтингу самых богатых людей в Украине, опубликованному журналом "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital в конце октября прошлого года, состояние президента составляло $1 млрд.

Как известно, форум, объединяющий влиятельных политиков и бизнесменов, пройдет с 23 по 26 января во Давосе, Швейцария. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ходе форума Порошенко встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Темы: Порошенко Трамп
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