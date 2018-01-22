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До в’язниці сіли кілька бойовиків, диверсантів і шпигун ОРЛО

Понеділок, 22 січня 2018, 11:16

У Луганській області отримали 2-10 років тюрми троє бойовиків, двоє диверсантів та один інформатор ОРЛО.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Так, до 10 років позбавлення волі засуджено тричі раніше судимого представника терористичного угруповання "Призрак", якого оперативники СБУ затримали у Рубіжному, де він переховувався після завершення "бойової" кар`єри.

До п’яти років ув’язнення засуджено мешканця Голубівки на Луганщині, який, перебуваючи у складі так званого "другого армійського корпусу ЛНР", залучався до чергування на незаконних блокпостах бойовиків.

"Злочинець був затриманий під час спроби збройного проникнення на територію, підконтрольну українській владі", - йдеться в повідомленні.

До трьох років та трьох місяців позбавлення волі засуджено інформатора терористів.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Первомайська, який у справах бізнесу регулярно перетинав лінію розмежування, збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів сил антитерористичної операції. Отриману інформацію злочинець передавав представникам так званого "міністерства держбезпеки ЛНР".

Також до двох років ув`язнення з конфіскацією майна засуджено двох диверсантів, які планували терористичні акти на декількох об`єктах у Лисичанську.

Рішенням суду представника терористичного угруповання "МВС ЛНР", що був затриманий співробітниками СБУ на початку червня 2016 року, засуджено до двох років і п`яти місяців тюремного ув`язнення.

У січні 2018 року вказані судові рішення набрали законної сили.

 
 

Українська правда

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Теми: Луганська областьОРДЛОв'язницясуд
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