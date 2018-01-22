До в’язниці сіли кілька бойовиків, диверсантів і шпигун ОРЛО

2719 переглядів
Понеділок, 22 січня 2018, 12:16

У Луганській області отримали 2-10 років тюрми троє бойовиків, двоє диверсантів та один інформатор ОРЛО.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Так, до 10 років позбавлення волі засуджено тричі раніше судимого представника терористичного угруповання "Призрак", якого оперативники СБУ затримали у Рубіжному, де він переховувався після завершення "бойової" кар`єри.

До п’яти років ув’язнення засуджено мешканця Голубівки на Луганщині, який, перебуваючи у складі так званого "другого армійського корпусу ЛНР", залучався до чергування на незаконних блокпостах бойовиків.

"Злочинець був затриманий під час спроби збройного проникнення на територію, підконтрольну українській владі", - йдеться в повідомленні.

До трьох років та трьох місяців позбавлення волі засуджено інформатора терористів.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Первомайська, який у справах бізнесу регулярно перетинав лінію розмежування, збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів сил антитерористичної операції. Отриману інформацію злочинець передавав представникам так званого "міністерства держбезпеки ЛНР".

Також до двох років ув`язнення з конфіскацією майна засуджено двох диверсантів, які планували терористичні акти на декількох об`єктах у Лисичанську.

Рішенням суду представника терористичного угруповання "МВС ЛНР", що був затриманий співробітниками СБУ на початку червня 2016 року, засуджено до двох років і п`яти місяців тюремного ув`язнення.

У січні 2018 року вказані судові рішення набрали законної сили.

 
 

Українська правда
Теми: Луганська область ОРДЛО в'язниця суд
powered by lun.ua
По темі
На Луганщині поліція вилучила арсенал зброї у літньої жінки 9 січня 2018, 17:36
На Луганщині майже повністю відновили електрику після негоди 25 грудня 2017, 23:20
Через сніг і вітер на Луганщині без світла - майже 3 тисячі абонентів 24 грудня 2017, 17:57
Усі новини
Головні новини
УДО не зізнається, чи супроводжувало Порошенка на Мальдіви
МЗС: Особи загиблих у Кабулі ідентифіковані. Готують літак
У Бердянську злочинець підірвав гранатою трьох поліцейських
"Борг Януковича": Суд Англії в понеділок розгляне апеляцію України
Усі новини
Освіта

Поважати мову з садочка. МОН радиться, як виховувати громадян

У київському метро зняли рекламу про метро Лондона