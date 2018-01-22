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УДО не зізнається, чи супроводжувало Порошенка на Мальдіви

Понеділок, 22 січня 2018, 12:07
УДО не зізнається, чи супроводжувало Порошенка на Мальдіви
"Схеми"

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону президента Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 по 8 січня.

Про це повідомляє програма "Схеми" – спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший" – навздогін розслідуванню "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента"

Перед його публікацією редакція звернулася до УДО з проханням повідомити, чи відряджали співробітників управління з Порошенком під час відвідин Мальдів і якщо так, то скількох; чи зустрічали співробітники УДО президента в аеропорту "Київ" вночі 8 січня та чи має голова держави право користуватись приватним літаком або чартером приватної компанії для приватних перельотів.

У відповіді за підписом начальника УДО Валерія Гелетея йдеться лише про те, що державна охорона посадових осіб, визначених законом, забезпечується безперервно в місцях їх постійного і тимчасового перебування, однак точних відповідей на запитання немає.

"Запитувані відомості становлять службову інформацію", – йдеться у відповіді на запит.

Водночас знімальна група програми "Схеми" 8 січня ввечері зафіксувала, що на приліт президента в аеропорту "Київ" не чекав звичний кортеж, на перехрестях не чергували поліцейські, а довкола аеропорту не було нацгвардійців.

Натомість на територію аеропорту, конспіруючись, час від часу вимикаючи фари, заїхали 4 мінібуси-фольксвагени і "Мерседес" – на так званих "номерах прикриття", як пізніше з’ясували журналісти.

"Схеми" вже повідомляли, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

Неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень.

В Адміністрації президента заявили, що цю поїздку президент оплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації.

Там також запевнили, що з міркувань безпеки було вирішено оприлюднити "постфактум" інформацію про поїздки Порошенка на Мальдіви у січні й до резиденції Гута у грудні.

Утім, і АП, і сам президент не відповіли, яким чином оплачували переліт і проживання, в яку загальну суму обійшовся відпочинок, хто був разом із президентом на борту літака, а також чи зустрічався Порошенко з кимось із політиків чи бізнесменів на Мальдівах, а також чи проходив він паспортний і митний контроль під час вильоту та прильоту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоУДОскандал
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