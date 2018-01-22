УГО не признается, сопровождало ли Порошенко на Мальдивы

Управление государственной охраны не раскрывает, обеспечивали ли его сотрудники охрану президента Петра Порошенко во время его отдыха на Мальдивских островах с 1 по 8 января.



Об этом сообщает программа "Схемы" – совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший" – вдогонку расследованию "Mr. Petro Incognito. Тайная отпуск президента".

Перед его публикацией редакция обратилась к УГО с просьбой сообщить, отправляли ли сотрудников управления с Порошенко во время посещения Мальдив и если да, то скольких; встречали ли сотрудники УГО президента в аэропорту "Киев" ночью 8 января и есть ли у главы государства право пользоваться частным самолетом или чартером частной компании для частных перелетов.



В ответе за подписью начальника УГО Валерия Гелетея говорится лишь о том, что государственная охрана должностных лиц, определенных законом, обеспечивается непрерывно в местах их постоянного и временного пребывания, однако точных ответов на вопросы нет.



"Запрашиваемые сведения составляют служебную информацию", – говорится в ответе на запрос.



В то же время, съемочная группа программы "Схемы" 8 января вечером зафиксировала, что прилета президента в аэропорту "Киев" не ожидал привычный кортеж, на перекрестке не дежурили полицейские, а вокруг аэропорта не было нацгвардейцев.



Зато на территорию аэропорта, конспирируясь, время от времени выключая фары, заехали 4 минибуса-фольксвагена и "Мерседес" – на так называемых "номерах прикрытия", как позже выяснили журналисты.



"Схемы" уже сообщали, что Петр Порошенко отдыхал на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, состоящем только из роскошных частных вилл посреди Индийского океана.



Неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января вместе с перелетом в целом стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 миллионов гривен.



В Администрации президента заявили, что ту поездку президент оплатил сам из собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации.



Там также заверили, что из соображений безопасности было решено обнародовать "постфактум" информацию о поездках Порошенко на Мальдивы в январе и в резиденцию Гута в декабре.



Впрочем, и АП, и сам президент не ответили, каким образом оплачивали перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался ли Порошенко с кем-то из политиков или бизнесменов на Мальдивах, а также проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.