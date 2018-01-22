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У МВС Афганістану кажуть, що в Кабулі загинули 9 українців

Понеділок, 22 січня 2018, 13:35
У МВС Афганістану кажуть, що в Кабулі загинули 9 українців

У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявляють, що серед загиблих під час нападу на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі 21 січня – дев’ять громадян України.

Про це сказав в інтерв’ю афганській службі Радіо Свобода сказав 22 січня заступник речника міністерства Нусрат Рагімі.

"Чотирнадцять іноземців загинули, включно з одним киргизьким громадянином, одним грецьким громадянином і дев’ятьма громадянами України. Особи інших ще невідомі. Ми незабаром ідентифікуємо їх", – сказав він.

Раніше посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк підтвердив інформацію щодо семи загиблих громадян України в результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі.

Як відомо, 20 січня у готелі "Інтерконтиненталь" у Кабулі скоїли теракт.

За даними "112 Україна" під час нападу в готелі проходили два весілля. Група озброєних осіб увійшла в готель і відкрила вогонь по відвідувачах.

"Українська правда" у Threads

Теми: терактАфганістан
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