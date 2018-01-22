МЗС: Особи загиблих у Кабулі ідентифіковані. Готують літак

Серед загиблих у Кабулі українців 5 чоловіків і дві жінки, особи їх уже ідентифіковані.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Підтверджено загибель 7 громадян. Тіла уже ідентифікували. Серед загиблих дві жінки. Висловлюю співчуття рідним" - сказав він.

За словами Погорельцева, на місці працює консул, якого відрядили з посольства у Таджикистані для оперативного вирішення питань з ідентифікацією, репатріацією тощо.

У МЗС наразі не називають прізвища загиблих.

"Готується спецрейс за дорученням прем'єр-міністра. Полетить літак ДСНС за тілами. Наразі опрацьовується питання отримання дозволів на політ. Виписані уже 6 свідоцтв про смерть", - сказав Погорельцев.

У відомстві повідомили, що в Кабулі перебуває 19 українців, яких врятували у готелі.

"Наші громадяни знаходяться у безпечному місці, на одній з військових баз. Частина з тих, що були на військовій базі уже повернулися до готелю. Йдеться 19 осіб. Очевидно, якась кількість з них, або всі вони громадяни України. Це за інформацією наших партнерів", - сказав Погорельцев.

Він запевнив, що у готелі наразі безпечно.

"Там усе під контролем компетентних правоохоронних органів Афганістану. Прямої загрози будь-кому з громадян України немає", - сказав Погорельцев.

Усі українці, що перебували у готелі, працівники авіакомпаній.

Погорельцев також уточнив, що люди повернулися до готелю, щоб забрати свої речі.

"Після того, як вони заберуть свої речі, то їх знову розмістять на військовій базі. Планується, що вони вже завтра вилетять в Україну", - підсумував Погорельцев.

Як відомо, 20 січня внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих – двоє нападників, яких було ліквідовано.

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців, повідомило, що жертвами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 – Греції, 1 – Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

За останніми даними ЗМІ, загальна кількість загиблих у результаті теракту становить 43 людини, з них 7 - громадяни України.