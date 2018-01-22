В МВД Афганистана говорят, что в Кабуле погибли 9 украинцев

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.



Об этом сказал в интервью афганской службе Радио Свобода сказал 22 января заместитель пресс-секретаря министерства Нусрат Рагим.



"Четырнадцать иностранцев погибли, включая одного киргизского гражданина, одного гражданина Греции и девять гражданам Украины. Лица других еще неизвестны. Мы скоро идентифицируем их", – сказал он.



Ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи погибших гражданах Украины в результате теракта в столице Афганистана Кабуле.

Как известно, 20 января отель "Интерконтиненталь" в Кабуле подвергся теракту.

По данным "112 Украина" во время нападения в отеле Intercontinental проходили две свадьбы. Группа вооруженных лиц вошла в отель и открыла огонь по посетителям.