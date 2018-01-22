Українець віз до Ірану секретні дані про фрегат "Гетьман Сагайдачний"

Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату "Гетьман Сагайдачний".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Повідомлено про підозру громадянину, який намагався перевезти через кордон України до Ірану воєнну інформацію, яка стосується корабельного гідроакустичного комплексу, яким озброєний фрегат проекту "Гетьман Сагайдачний", - розповідають у відомстві.

За даними прокуратури, слідство встановило, що старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти з країни на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного гідроакустичного комплексу проекту "Гетьман Сагайдачний", що є інформацією військового характеру.

Його затримали в зоні митного контролю київського аеропорту "Бориспіль" на підставі ухвали суду.

55-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Як відомо, навесні 2017 року завод Петра Порошенка "Ленінська кузня" виграв тендер на ремонт військового корабля "Гетьман Сагайдачний".

Пізніше стало відомо, що фрегат зламався невдовзі після іншого ремонту. Військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафу з підрядника.