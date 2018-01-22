Украинец вез в Иран секретные данные о фрегате "Гетман Сагайдачный"

Правоохранители задержали и объявили подозрение сотруднику исследовательского института, который пытался вывезти в Иран данные о гидроакустике фрегата "Гетман Сагайдачный".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через границу Украины в Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта "Гетман Сагайдачный", - рассказывают в ведомстве.

По данным прокуратуры, следствие установило, что старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов пытался незаконно вывезти из страны на флешке информацию о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта "Гетман Сагайдачный", которая является информацией военного характера.

Его задержали в зоне таможенного контроля киевского аэропорта "Борисполь" на основании постановления суда.

55-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как известно, весной 2017 года завод Петра Порошенко "Ленинская кузница" выиграл тендер на ремонт военного корабля "Гетман Сагайдачный".

Позже стало известно, что фрегат сломался вскоре после другого ремонта. Военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика.