Бойовики обстріляли підконтрольний їм Докучаєвськ - штаб АТО

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Понеділок, 22 січня 2018, 21:00

Бойовики обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаєвськ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що українські військовослужбовці поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаївська.

"Таким чином російські найманці в чергове створюють умови для обвинувачення українських військових у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів", - підсумували у штабі.

Теми: Донбас війна АТО ОРДЛО
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