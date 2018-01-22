Бойовики обстріляли підконтрольний їм Докучаєвськ - штаб АТО

Бойовики обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаєвськ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що українські військовослужбовці поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаївська.

"Таким чином російські найманці в чергове створюють умови для обвинувачення українських військових у обстрілах мирних прифронтових населених пунктів", - підсумували у штабі.