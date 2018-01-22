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Теракт у Кабулі можуть кваліфікувати як військовий злочин – ООН

Понеділок, 22 січня 2018, 20:45
Теракт у Кабулі можуть кваліфікувати як військовий злочин – ООН

В ООН заявили, що напад на готель у столиці Афганістану можуть кваліфікувати як військовий злочин.

Про це заявив глава Місії ООН зі сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото, йдеться на сторінці Центру новин ООН.

"Глава Місії ООН зі сприяння Афганістану Тадамічі Ямамото, у свою чергу, заявив, що напад на готель в Кабулі може бути розцінений як військовий злочин і закликав всі сторони конфлікту в Афганістані дотримуватися своїх зобов'язань в рамках міжнародного гуманітарного права", - зазначають в ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив напад на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі. Він висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Як відомо, в суботу в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули 18 людей, серед них 14 - іноземці. Серед загиблих - двоє нападників, які були ліквідовані.

Внаслідок теракту загинули семеро громадян України.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявляють, що серед загиблих під час нападу на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі 21 січня – дев’ять громадян України.

Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування "Талібан".

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістантерактжертвиООН
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