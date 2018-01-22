Теракт в Кабуле могут квалифицировать как военное преступление - ООН

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Понедельник, 22 января 2018, 21:45

В ООН заявили, что нападение на отель в столице Афганистана могут квалифицировать как военное преступление.

Об этом заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, говорится на странице Центра новостей ООН.

"Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, в свою очередь, заявил, что нападение на отель в Кабуле может быть  классифицировано как военное преступление и призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права", - отмечают в ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В результате теракта погибли семь граждан Украины.

В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Талибан".

Темы: Афганистан теракт жертвы ООН
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