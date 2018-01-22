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Тіла загиблих у Кабулі українців привезуть 24 січня – МЗС

Понеділок, 22 січня 2018, 21:55
Тіла загиблих у Кабулі українців привезуть 24 січня – МЗС

Тіла українців, які загинули внаслідок нападу на готель у Кабулі привезуть в Україну 24 січня.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає "ВВС Україна".

"Репатріація тіл запланована на 24 січня", - розповіла вона.

Станом на 22 січня, Беца підтвердила загибель семи українців.

"Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air", - зазначила речниця МЗС.

За її словами, це може бути не остаточна кількість, бо ще не ідентифіковані інші тіла жертв теракту.

Водночас, повернення тих українців, які вижили, почнеться у понеділок, 22 січня. Частина людей повертатиметься рейсовими літаками, решта - спецлітаком, який буде перевозити тіла загиблих. За інформацією МЗС, здоров’ю тих українців, які вижили, нічого не загрожує.

Як відомо, в суботу в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули 18 людей, серед них 14 - іноземці. Серед загиблих - двоє нападників, які були ліквідовані.

Внаслідок теракту загинули семеро громадян України.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявляють, що серед загиблих під час нападу на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі 21 січня – дев’ять громадян України.

Відповідальність за напад взяло терористичне угрупування "Талібан".

Теми: Афганістантеракт
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