Тела погибших в Кабуле украинцев привезут 24 января - МИД
Тела украинцев, погибших в результате нападения на отель в Кабуле привезут в Украину 24 января.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "ВВС Украина".
"Репатриация тел запланирована на 24 января", - рассказала она.
По состоянию на 22 января, Беца подтвердила гибель семи украинцев.
"Пока остается подтверждена гибель семи граждан Украины: пять мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", - отметила пресс-секретарь МИД.
По ее словам, это может быть не окончательное число, потому что еще не идентифицированы другие тела жертв теракта.
В то же время, возвращение выживших украинцев начнется в понедельник, 22 января. Часть людей будет возвращаться рейсовыми самолетами, остальные - спецсамолётом, который будет перевозить тела погибших. По информации МИД, здоровью выживших украинцев ничего не угрожает.
Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.
В результате теракта погибли семь граждан Украины.
В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.
Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Талибан".