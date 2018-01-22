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Тела погибших в Кабуле украинцев привезут 24 января - МИД

Понедельник, 22 января 2018, 21:55
Тела погибших в Кабуле украинцев привезут 24 января - МИД

Тела украинцев, погибших в результате нападения на отель в Кабуле привезут в Украину 24 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "ВВС Украина".

"Репатриация тел запланирована на 24 января", - рассказала она.

По состоянию на 22 января, Беца подтвердила гибель семи украинцев.

"Пока остается подтверждена гибель семи граждан Украины: пять мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", - отметила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, это может быть не окончательное число, потому что еще не идентифицированы другие тела жертв теракта.

В то же время, возвращение выживших украинцев начнется в понедельник, 22 января. Часть людей будет возвращаться рейсовыми самолетами, остальные - спецсамолётом, который будет перевозить тела погибших. По информации МИД, здоровью выживших украинцев ничего не угрожает.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В результате теракта погибли семь граждан Украины.

В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Талибан".

Темы: Афганистантеракт
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