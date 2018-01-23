ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у "сірій зоні"

1981 перегляд
Вівторок, 23 січня 2018, 03:12

Спостережна місія ОБСЄ підтвердила, що у результаті обстрілу автобуса біля окупованої Оленівки в Донецькій області загинув чоловік 58 років.

Про це йдеться у звіті організації від 22 січня.

"Член "ДНР" повідомив патрулю СММ про те, що чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого чоловіка повезли до лікарні у Донецьк", - підкреслили спостерігачі.

"Автобус потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, що вівся із західного напрямку", - йдеться у звіті. 

Як відомо, автобус із цивільними біля населеного пункту Оленівка в "сірій зоні" на тимчасово непідконтрольній території був обстріляний бойовиками ОРДО.

Як повідомлялося, раніше Державна прикордонна служба заявила, що в сірій зоні в районі населеного пункту Оленівка постраждали двоє цивільних осіб.

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ за вихідні зафіксувала більше 460 вибухів на Донбасі 23 січня 2018, 01:16
ОБСЄ за добу зафіксувала більше 350 вибухів на Донбасі 21 січня 2018, 00:04
Загиблий у Краматорську спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови 19 січня 2018, 19:26
Усі новини
Головні новини
Хроніка 23 січня. Інавгурація Ющенка та захоплення обласних адміністрацій
Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий
СБУ оприлюднила переговори ватажка ПВК "Вагнера" з генералом ЗС Росії
ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у "сірій зоні"
Усі новини
future

Amazon відкриває магазин без кас і продавців

Made in Ukraine

Бренд Hard Ukraine створив принт з Верховною Радою