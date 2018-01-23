ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в результате обстрела автобуса в "серой зоне"

Наблюдательная миссия ОБСЕ подтвердила, что в результате обстрела автобуса у оккупированной Оленевки в Донецкой области погиб мужчина 58 лет.

Об этом говорится в отчете организации от 22 января.

"Член" ДНР" сообщил патрулю СММ о том, что человек с пулевыми ранениями шеи и левой щеки умер, а другого пострадавшего мужчину повезли в больницу в Донецк", - подчеркнули наблюдатели.

"Автобус попал под обстрел из стрелкового оружия, который велся с западного направления", - говорится в отчете.

Как известно, автобус с гражданскими у населенного пункта Оленевка в "серой зоне" на временно неподконтрольной территории был обстрелян боевиками ОРДО.

Как сообщалось, ранее Государственная пограничная служба заявила, что в серой зоне в районе населенного пункта Оленевка пострадали двое гражданских лиц.