ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в результате обстрела автобуса в "серой зоне"

82 просмотра
Вторник, 23 января 2018, 03:12

Наблюдательная миссия ОБСЕ подтвердила, что в результате обстрела автобуса у оккупированной Оленевки в Донецкой области погиб мужчина 58 лет.

Об этом говорится в отчете организации от 22 января.

"Член" ДНР" сообщил патрулю СММ о том, что человек с пулевыми ранениями шеи и левой щеки умер, а другого пострадавшего мужчину повезли в больницу в Донецк", - подчеркнули наблюдатели.

"Автобус попал под обстрел из стрелкового оружия, который велся с западного направления", - говорится в отчете.

Как известно, автобус с гражданскими у населенного пункта Оленевка в "серой зоне" на временно неподконтрольной территории был обстрелян боевиками ОРДО.

Как сообщалось, ранее Государственная пограничная служба заявила, что в серой зоне в районе населенного пункта Оленевка пострадали двое гражданских лиц.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
powered by lun.ua
По теме
ОБСЕ за выходные зафиксировала более 460 взрывов на Донбассе 23 января 2018, 01:16
ОБСЕ за сутки зафиксировала более 350 взрывов на Донбассе 21 января 2018, 00:04
Погибший в Краматорске наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы 19 января 2018, 19:26
Все новости
Главные новости
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в результате обстрела автобуса в "серой зоне"
Вагнер: От Киева ожидают Антикоррупционного суда и исполнения Соглашения об ассоциации
Фиктивный банкир Курченко получил условный срок за разорение "Брокбизнесбанка" - СМИ
Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro в 2017
Все новости
future

Amazon открывает магазин без касс и продавцов

Кино

Как Вуди Аллен стал режиссером, за съемки в которого актеры просят прощения