Главе Госаудита вручили подозрение в незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура и национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.

Отмечается, что о подозрении Гавриловой сообщили 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ее подозревают в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Там добавляют, что сообщение о подозрении согласовано с руководителем САП Назаром Холодницким.

По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).

Сообщается, что Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1, 06 млн грн. вместо фактических почти 2, 74 млн грн.

Также не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Следствие считает, что Гаврилова совершила такие действия умышленно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов семьи.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ по процессуального руководства САП подозревают председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в представлении ложных данных в декларациях 2015 и 2016 годы, а также в незаконном приобретении активов в размере 9,92 миллионов гривен.