Суд скасував рішення, що виправдовувало "екс-міністра" ОРЛО

Апеляційний суд Луганської області скасував вирок суду першої інстанції, яким було виправдано колишнього "міністра вугільної промисловості та енергетики ЛНР" Сергія Баранова.

Про це повідомляє прес- служба прокуратури Луганської області.

Зокрема, апеляційна інстанція встановила, що Кремінський районний суд Луганської області, який навесні виправдав Баранова, порушив принцип верховенства права.

Крім того, йдеться в ухвалі, суддя не в повному обсязі оголосив вирок та в мотивувальній його частині замість прізвища обвинуваченого зазначив прізвище іншої особи.

Наразі вирок Кремінського райсуду скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Як відомо, 31 травня Кремінський районний суд виправдав Сергія Баранова, який свого часу був на посаді так званого "міністра вугільної промисловості ЛНР".

Судді аргументували своє рішення тим, що сторона обвинувачення надала замало доказів причетності Баранова до створення терористичного угрупування.

Крім того, суд погодився з позицією захисту, що Баранов став "міністром" "під дулами автоматів".

Прокурори вимагали для підсудного позбавлення волі на 10 років.