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Суд отменил решение, которое оправдывало "экс-министра" ОРЛО

Вторник, 23 января 2018, 15:33

Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР" Сергей Баранов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В частности, апелляционная инстанция установила, что Кременский районный суд Луганской области, который весной оправдал Баранова, нарушил принцип верховенства права.

Кроме того, говорится в постановлении, судья не в полном объеме огласил приговор и в мотивировочной его части вместо фамилии обвиняемого назвал фамилию другого лица.

Сейчас приговор Кременского райсуда отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Как известно, 31 мая Кременский районный суд оправдал Сергея Баранова, который в свое время занимал пост так называемого "министра угольной промышленности ЛНР".

Судьи аргументировали свое решение тем, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки.

Кроме того, суд согласился с позицией защиты, что Баранов стал "министром" "под дулами автоматов".

Прокуроры требовали для подсудимого лишения свободы на 10 лет.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОсудЛуганская область
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