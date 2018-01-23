Суд отменил решение, которое оправдывало "экс-министра" ОРЛО
Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР" Сергей Баранов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
В частности, апелляционная инстанция установила, что Кременский районный суд Луганской области, который весной оправдал Баранова, нарушил принцип верховенства права.
Кроме того, говорится в постановлении, судья не в полном объеме огласил приговор и в мотивировочной его части вместо фамилии обвиняемого назвал фамилию другого лица.
Сейчас приговор Кременского райсуда отменен и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.
Как известно, 31 мая Кременский районный суд оправдал Сергея Баранова, который в свое время занимал пост так называемого "министра угольной промышленности ЛНР".
Судьи аргументировали свое решение тем, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки.
Кроме того, суд согласился с позицией защиты, что Баранов стал "министром" "под дулами автоматов".
Прокуроры требовали для подсудимого лишения свободы на 10 лет.