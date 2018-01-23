Бойовики в ОРДО чекають черговий "гумконвой" з Росії

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Вівторок, 23 січня 2018, 16:55

Бойовики в окупованому Донецьку заявили, що 25 січня надійде черговий так званий "гуманітарний конвой" з РФ.

Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Зазначається, що це буде 73-й по рахунку і перший цього року "гумконвой".

За версією бойовиків, до окупованих районів Донецької області мають надійти продуктові набори, медикаменти та "цільові вантажі", загальною вагою близько 286 тонн.

Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а його характер часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

Раніше автомобілі так званого "гумконвоя" возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброя і боєприпаси потрапляють на окуповані території у потягах.

Як повідомлялося, 21 грудня 2017 грудня до ОРДО прибули 28 вантажівок з "допомогою".

23 січня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що сторони на Донбасі активно озброюються та мінують територію, що свідчить про підготовку до ескалації конфлікту у найближчий час.

Українська правда
Теми: ОРДЛО Росія Донбас
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