Хуг: Сторони на Донбасі готуються до посилення бойових дій

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що сторони на Донбасі активно озброюються та мінують територію, що свідчить про підготовку до ескалації конфлікту у найближчий час.

Про це він сказав під час прес-брифінгу у вівторок.

За його словами, бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей та військові ЗСУ активно окопуються вздовж всієї лінії розмежування.

"Наші беспілотники зафіксували багато нових траншей. Сторони активно окопуються. Всюди бачимо значну кількість озброєння в окопах і бліндажах", - сказав Хуг.

Він додав, що також сторони не дотримуються мінських домовленостей і не тільки не проводять заходи щодо розмінування територій, а, навпаки, закладають ще більше мін.

Хуг зазначив, що представники ОБСЄ зафіксували, поміж іншого, військову техніку, яка стоїть на вогневих позиціях, як з боку ОРДЛО, так і з боку підконтрольної уряду України території.

"Все свідчить про те, що сторони готуються до нової активізації конфлікту в найближчий час", - сказав він.

Крім того Хуг додав, що велике скупчення техніки спостерігається у Петрівському та у Вікторівці.

В ОБСЄ зазначили, що наразі занепокоєння викликає також ситуація на Світлодарській дузі та у селі Оленівка, де у неділю від вибуху загинув один чоловік із мирного населення, та отримав поранення інший.

Раніше повідомлялося, що спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19 по 21 січня зафіксувала 467 вибухів.

Напередодні в ОБСЄ заявили про збільшення кількості випадків порушення режиму тиші на Донбасі на 70%.