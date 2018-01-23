Хуг: Сторони на Донбасі готуються до посилення бойових дій

10603 перегляди
Вівторок, 23 січня 2018, 11:12

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що сторони на Донбасі активно озброюються та мінують територію, що свідчить про підготовку до ескалації конфлікту у найближчий час.

Про це він сказав під час прес-брифінгу у вівторок.

За його словами, бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей та військові ЗСУ активно окопуються вздовж всієї лінії розмежування.

"Наші беспілотники зафіксували багато нових траншей. Сторони активно окопуються. Всюди бачимо значну кількість озброєння в окопах і бліндажах", - сказав Хуг.

Він додав, що також сторони не дотримуються мінських домовленостей і не тільки не проводять заходи щодо розмінування територій, а, навпаки, закладають ще більше мін.

Хуг зазначив, що представники ОБСЄ зафіксували, поміж іншого, військову техніку, яка стоїть на вогневих позиціях, як з боку ОРДЛО, так і з боку підконтрольної уряду України території.

"Все свідчить про те, що сторони готуються до нової активізації конфлікту в найближчий час", - сказав він.

Крім того Хуг додав, що велике скупчення техніки спостерігається у Петрівському та у Вікторівці. 

В ОБСЄ зазначили, що наразі занепокоєння викликає  також ситуація на Світлодарській дузі та у селі Оленівка, де у неділю від вибуху загинув один чоловік із мирного населення, та отримав поранення інший.

Раніше повідомлялося, що спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19 по 21 січня зафіксувала 467 вибухів.

Напередодні в ОБСЄ заявили про збільшення кількості випадків порушення режиму тиші на Донбасі на 70%.

Українська правда
Теми: ОБСЄ Донбас Збройні сили ОРДЛО бойові дії
powered by lun.ua
По темі
ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у "сірій зоні" 23 січня 2018, 03:12
ОБСЄ за вихідні зафіксувала більше 460 вибухів на Донбасі 23 січня 2018, 01:16
ОБСЄ за добу зафіксувала більше 350 вибухів на Донбасі 21 січня 2018, 00:04
Усі новини
Головні новини
У президентському рейтингу Тимошенко трохи випереджає Порошенка
Депутати хочуть скасувати покарання за незаконне збагачення – ЦПК
"Нафтогаз" з "дочкою" вимагають у Кабміну 110 мільярдів компенсацій
Хуг: Сторони на Донбасі готуються до посилення бойових дій
Усі новини
Кіно

"Три білборди..." і Олдмен. Кому і за що вручили премію кіноакторів США

Made in Ukraine

Бренд Hard Ukraine створив принт з Верховною Радою