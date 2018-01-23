П'яний бойовик на Ладі "наїхав" на патруль ОБСЄ

П'яний бойовик ОРДО під'їхав на автомобілі "Лада" до спостерігачів ОБСЄ, накричав на них і заявив, що їм не місце на Донбасі.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії.

За інформацією СММ, це сталося 20 січня біля підконтрольного бойовикам села Саханка, що за 24 кілометри від Маріуполя Донецької області.

Автомобіль "Лада" з українськими номерами зупинився за 3 метри навпроти автомобілів СММ, заблокувавши їм проїзд.

"Водій, який з вигляду був у стані сп’яніння, вийшов з автомобіля. Він був в одязі військового типу зі знаками розрізнення "ДНР", на паску в нього був 12‑сантиметровий ніж", - розповідають спостерігачі.

Як повідомляється, бойовик підійшов до двох членів патруля місії, які стояли біля автомобілів, і почав на них кричати, "звинувачуючи у вульгарній формі".

"Через 20 хвилин чоловік показав "посвідчення "ДНР", заявивши, що він росіянин та що СММ тут не місце. Після цього він поїхав геть", - кажуть у місії.