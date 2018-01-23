Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П'яний бойовик на Ладі "наїхав" на патруль ОБСЄ

Вівторок, 23 січня 2018, 17:01

П'яний бойовик ОРДО під'їхав на автомобілі "Лада" до спостерігачів ОБСЄ, накричав на них і заявив, що їм не місце на Донбасі.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії.

За інформацією СММ, це сталося 20 січня біля підконтрольного бойовикам села Саханка, що за 24 кілометри від Маріуполя Донецької області.

Автомобіль "Лада" з українськими номерами зупинився за 3 метри навпроти автомобілів СММ, заблокувавши їм проїзд.

"Водій, який з вигляду був у стані сп’яніння, вийшов з автомобіля. Він був в одязі військового типу зі знаками розрізнення "ДНР", на паску в нього був 12‑сантиметровий ніж", - розповідають спостерігачі.

Як повідомляється, бойовик підійшов до двох членів патруля місії, які стояли біля автомобілів, і почав на них кричати, "звинувачуючи у вульгарній формі".

"Через 20 хвилин чоловік показав "посвідчення "ДНР", заявивши, що він росіянин та що СММ тут не місце. Після цього він поїхав геть", - кажуть у місії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄОРДЛОАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
Усі новини...
Реклама: