Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пьяный боевик на Ладе "наехал" на патруль ОБСЕ

Вторник, 23 января 2018, 17:01

Пьяный боевик ОРДО подъехал на автомобиле "Лада" к наблюдателям ОБСЕ, накричал на них и заявил, что им не место на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии.

По информации СММ, это произошло 20 января у подконтрольного боевикам села Саханка, что в 24 километрах от Мариуполя Донецкой области.

Автомобиль "Лада" с украинскими номерами остановился в 3 метрах напротив автомобилей СММ, заблокировав им проезд.

"Водитель, который с виду был в состоянии опьянения, вышел из автомобиля. Он был в одежде военного типа со знаками различия "ДНР", на поясе у него был 12-сантиметровый нож", - рассказывают наблюдатели.

Как сообщается, боевик подошел к двум членам патруля миссии, которые стояли у автомобилей, и начал на них кричать, "обвиняя в вульгарной форме".

"Через 20 минут мужчина показал "удостоверение "ДНР", заявив, что он русский и что СММ здесь не место. После этого он уехал", - говорят в миссии.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕОРДЛОАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: