Пьяный боевик на Ладе "наехал" на патруль ОБСЕ

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Вторник, 23 января 2018, 18:01

Пьяный боевик ОРДО подъехал на автомобиле "Лада" к наблюдателям ОБСЕ, накричал на них и заявил, что им не место на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии.

По информации СММ, это произошло 20 января у подконтрольного боевикам села Саханка, что в 24 километрах от Мариуполя Донецкой области.

Автомобиль "Лада" с украинскими номерами остановился в 3 метрах напротив автомобилей СММ, заблокировав им проезд.

"Водитель, который с виду был в состоянии опьянения, вышел из автомобиля. Он был в одежде военного типа со знаками различия "ДНР", на поясе у него был 12-сантиметровый нож", - рассказывают наблюдатели.

Как сообщается, боевик подошел к двум членам патруля миссии, которые стояли у автомобилей, и начал на них кричать, "обвиняя в вульгарной форме".

"Через 20 минут мужчина показал "удостоверение "ДНР", заявив, что он русский и что СММ здесь не место. После этого он уехал", - говорят в миссии.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОБСЕ ОРДЛО АТО
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