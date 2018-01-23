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Населення України – понад 42 мільйони. Це без Криму

Вівторок, 23 січня 2018, 17:06
Населення України – понад 42 мільйони. Це без Криму

Станом на 1 грудня 2017 року наявне населення України оцінювалося в 42 403 027 осіб, а постійне населення – у 42 233 390 людей.

Такі дані наводить Державна служба статистики без урахування жителів анексованого Росією Криму.

Населення Києва оцінюють у близько 3 мільйони (2 933 537 осіб наявного населення і 2 892 230 – постійного).

Чисельність населення обчислено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

 

Дані можуть уточнити згодом, зазначили в Держстаті.

Як відомо, Кабінет міністрів переніс проведення всеукраїнського перепису населення спершу з 2013 року на 2016 рік, а потім з 2016 на 2020 рік.

Попередній перепис населення відбувся ще у 2001 році.

У квітні 2017 року віце-прем'єр Павло Розенко оцінював вартість всеукраїнського перепису населення в 1 мільярд гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаКиївКрим
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