Население Украины – более 42 миллионов. Это без Крыма

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Вторник, 23 января 2018, 18:06

По состоянию на 1 декабря 2017 года имеющееся в наличие население Украины оценивалось в 42 403 027 человек, а постоянное население – в 42 233 390 человек.

Такие данные приводит Государственная служба статистики без учета жителей аннексированного Россией Крыма.

Население Киева оценивается в порядка 3 миллиона (2 933 537 человек текущего населения и 2 892 230 – постоянного).

Численность населения вычислена на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменении регистрации места проживания.

 

Данные могут уточнить позже, отметили в Госстате.

Как известно, Кабинет министров перенес проведение всеукраинской переписи населения сначала с 2013 года на 2016 год, а затем с 2016-го на 2020 год.

Предыдущая перепись населения состоялась еще в 2001 году.

В апреле 2017 года вице-премьер Павел Розенко оценивал стоимость всеукраинской переписи населения в 1 миллиард гривен.

Алена Рощенко, УП
Темы: Украина Киев Крым
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