Население Украины – более 42 миллионов. Это без Крыма

По состоянию на 1 декабря 2017 года имеющееся в наличие население Украины оценивалось в 42 403 027 человек, а постоянное население – в 42 233 390 человек.



Такие данные приводит Государственная служба статистики без учета жителей аннексированного Россией Крыма.



Население Киева оценивается в порядка 3 миллиона (2 933 537 человек текущего населения и 2 892 230 – постоянного).



Численность населения вычислена на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменении регистрации места проживания.

Данные могут уточнить позже, отметили в Госстате.



Как известно, Кабинет министров перенес проведение всеукраинской переписи населения сначала с 2013 года на 2016 год, а затем с 2016-го на 2020 год.



Предыдущая перепись населения состоялась еще в 2001 году.



В апреле 2017 года вице-премьер Павел Розенко оценивал стоимость всеукраинской переписи населения в 1 миллиард гривен.