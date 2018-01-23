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Нацагентство з розшуку активів не пускають до "квартири Клименка"

Вівторок, 23 січня 2018, 17:24
Нацагентство з розшуку активів не пускають до квартири Клименка
arma.gov.ua

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявляє про перешкоджання своїй діяльності невідомими.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

"Наразі невідомі особи, порушуючи ухвалу суду та вимоги закону, чинять перешкоди та супротив представникам Національного агентства та Головної військової прокуратури щодо виконання ухвали суду та передачі квартири в управління Національному агентству", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квартира №32, що була передана ухвалою Печерського суду в управління Нацагентству, розташована за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, а її власником є ТОВ "Компанія з управління активами Ексельсіор".

Нацагентство також пояснює, що 5 січня було укладено договір про передачу цієї квартири в управління ТОВ "Бізнес-Центр Навігатор".

Ймовірно, йдеться про конфіскацію майна, яке фігурує в розслідуванні корупційної діяльності екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

"Українська правда" звернулася по коментар до "Компанії з управління активами Ексельсіор", але відповідь поки не отримала.

Раніше агентство заявляло про опір в приміщеннях "Юнісон груп", де розташований офіс медіахолдингу "Вести".

Як відомо, у липні 2017 заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перерахував заблоковане "майно Клименка". Серед переліченого, зокрема, 78 елітних квартир.

Софія Лукашова, для УП

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Теми: Клименкопрокуратура
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