Нацагентство по розыску активов не пускают в "квартиру Клименко"

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Вторник, 23 января 2018, 18:24
arma.gov.ua

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявляет о препятствовании своей деятельности неизвестными.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

"Сейчас неизвестные лица, нарушая постановление суда и требования закона, препятствуют и оказывают сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по выполнению постановления суда и передачи квартиры в управление Национальному агентству", – говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира №32, которая была передана постановлением Печерского суда в управление Нацагентству, расположена по адресу г. Киев, бул. Тараса Шевченко, дом 27 Б, а ее владельцем является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор".

Нацагентство также объясняет, что 5 января был заключен договор о передаче этой квартиры в управление ООО "Бизнес-Центр Навигатор".

Вероятно, речь идет о конфискации имущества, которое фигурирует в расследовании коррупционной деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к "Компании по управлению активами Эксельсиор", но ответа пока не получила.

Ранее агентство заявляло о сопротивлении в помещениях "Юнисон групп", где расположен офис медиахолдинга "Вести".

Как известно, в июле 2017 года заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что за время Майдана экс-министр доходов и сборов Александр Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

Позже  министр внутренних дел Украины Арсен Аваков перечислил заблокированное "имущество Клименка". Среди перечисленного, в частности, 78 элитных квартир.

Темы: Клименко прокуратура
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