Суддя, що розглядав апеляцію на вирок "батьку ХНР" Апухтіну, поскаржився на погрози

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Вівторок, 23 січня 2018, 19:31

Суддя Апеляційного суду Харківської області Микола Савенко звернувся до Вищої ради правосуддя через втручання у його діяльність під час оголошення вироку у справі ватажка руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна.

Про це повідомляють у прес-службі Апеляційного суду Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Під час оголошення вищезгаданого рішення молоді люди, які перебували в залі суду, висловлювали погрози насильством і вбивством, що підтверджується записом судового засідання... Вважаю за необхідне звернутися до вас із повідомленням про факт втручання в мою діяльність як судді в питанні здійснення правосуддя, що є загрозою незалежності судової влади, тому прошу вжити відповідних заходів реагування, передбачених законодавством України", - йдеться у зверненні Савенка, направленому на ім'я голови ВРП Ігоря Бенедисюка.

Як відомо, у грудні 2017 року апеляційний суд Харківської області визнав невинуватим організатора руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу.

У травні 2017 року Київський районний суд Харкова засудив 69-річного ватажка руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна до 6 років позбавлення волі.

Апухтін заарештований у квітні 2014 роки за організацію масових заворушень, включаючи штурм Харківської ОДА, а також заклики до створення "ХНР" і "Конституції ХНР". У травні він вийшов під заставу, внесену екс-нардепом Олегом Царьовим. Тоді ж Апухтін помічений як організатор проросійських мітингів в Харкові. Знову заарештований в грудні і поміщений в СІЗО. 

У серпні 2014 року Харківський окружний адмінсуд заборонив сепаратистську організацію "Юго-Восток", лідером якої був Апухтін.

Теми: сепаратизм Харків суд
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