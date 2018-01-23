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Судья, рассматривавший апелляцию на приговор "отцу ХНР" Апухтину, пожаловался на угрозы

Вторник, 23 января 2018, 18:31

Судья Апелляционного суда Харьковской области Николай Савенко обратился в Высший совет правосудия из-за вмешательства в его деятельность во время оглашения приговора по делу главаря движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина.

Об этом сообщают в пресс-службе Апелляционного суда Харьковской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время объявления вышеупомянутого решения молодые люди, которые находились в зале суда, высказывали угрозы насилием и убийством, что подтверждается записью судебного заседания ... Считаю необходимым обратиться к вам с сообщением о факте вмешательства в мою деятельность как судьи в вопросе осуществления правосудия, что является угрозой независимости судебной власти, поэтому прошу принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством Украины", - говорится в обращении Савенко, направленном на имя председателя ВРУ Игоря Бенедисюка.

Как известно, в декабре 2017 апелляционный суд Харьковской области признал невиновным организатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя.

В мае 2017 года Киевский районный суд Харькова приговорил 69-летнего главаря движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина к 6 годам лишения свободы.

Апухтин арестован в апреле 2014 года за организацию массовых беспорядков, включая штурм Харьковской ОГА, а также призывы к созданию "ХНР" и "Конституции ХНР". В мае он вышел под залог, внесенный экс-нардепом Олегом Царевым. Тогда же Апухтин был замечен как организатор пророссийских митингов в Харькове. Его вновь арестовали в декабре и поместили в СИЗО.

В августе 2014 Харьковский окружной админсуд запретил сепаратистскую организацию "Юго-Восток", лидером которой был Апухтин.

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Темы: сепаратизмХарьковсуд
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