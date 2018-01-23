Порошенко розповів генсеку НАТО про вогонь на Донбасі

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Він подякував НАТО за послідовну політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та важливу практичну допомогу в протидії російській агресії, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко поінформував Столтенберга про ситуацію на Донбасі та продовження порушень вогню з боку "російських окупаційних військ".

Він також запевнив, що Україна продовжує реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції та активно реформує сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.

Порошенко згадав, що нещодавно Рада національної безпеки і оборони України схвалила проект закону України про національну безпеку.

Співрозмовники обговорили й актуальні питання подальшої взаємодії в рамках комісії Україна – НАТО.