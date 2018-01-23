Порошенко рассказал генсеку НАТО об огне на Донбассе

1485 просмотров
Вторник, 23 января 2018, 20:43

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он поблагодарил НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и продолжение нарушений огня со стороны "российских оккупационных войск".

Он также заверил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Порошенко напомнил, что недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект закона Украины о национальной безопасности.

Собеседники обсудили и актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках комиссии Украина – НАТО.

Темы: НАТО Порошенко Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Глава МИД Венгрии: Будапешт не будет способствовать проведению заседания Украина-НАТО 19 января 2018, 05:08
Порошенко рассказал, чем важен законопроект о нацбезопасности 17 января 2018, 22:21
Дания планирует увеличить расходы на оборону для противодействия России 16 января 2018, 06:55
Все новости
Главные новости
СМИ: Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец
В Сирии произошли новые химатаки, США обвиняют Россию
Арьев: Одна или несколько стран могут покинуть ПАСЕ, если РФ вернется
ПАСЕ признала Россию виновной в возобновлении депортации жителей Крыма
Все новости
Кино

Как Вуди Аллен стал режиссером, за съемки в которого актеры просят прощения

Культура

10 музеев мира, которые откроются в 2018-м