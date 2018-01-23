Порошенко рассказал генсеку НАТО об огне на Донбассе

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Он поблагодарил НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии, сообщает пресс-служба президента.



Порошенко сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и продолжение нарушений огня со стороны "российских оккупационных войск".



Он также заверил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Порошенко напомнил, что недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект закона Украины о национальной безопасности.



Собеседники обсудили и актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках комиссии Украина – НАТО.