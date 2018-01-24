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Ар'єв: Одна або кілька країн можуть піти з ПАРЄ, якщо РФ повернеться

Середа, 24 січня 2018, 00:18
Ар'єв: Одна або кілька країн можуть піти з ПАРЄ, якщо РФ повернеться

Якщо Парламентська Асамблея Ради Європи зніме санкції з РФ, Україна та інші держави можуть піти з організації.

Про це заявив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні ad-hoc (спеціального) комітету ПАРЄ, присвяченого питанню повернення РФ до складу асамблеї.

У своєму виступі Ар'єв назвав дії РФ, яка погрожує Раді Європи відмовою від участі у фінансуванні організації, шантажем.

"Ми всі розуміємо, що створюється спеціальний комітет для зміни правил і процедур, оскільки Російська Федерація повинна повернутися в Асамблею і виплатити свій борг Раді Європи. Це свого роду шантаж. Це схоже на те, що ми міняємо кримінальний кодекс, щоб злочинець не був злочинцем. Це те, що ми збираємося робити. Ми повинні серйозно подумати про це", - заявив Ар'єв.

Він підкреслив, що зміна правил ПАРЄ послабить організацію і вона не зможе в подальшому реагувати на будь-які порушення, незалежно від складу делегації.

"Ми чули, що нам необхідні всі 47 держав-членів, але це не міністерсво фінансів. Проста математика не працює в Асамблеї. Якщо одна країна увійде, інша країна або країни можуть вийти, черз торгівлю цінностями і нехтування ними", - заявив глава української делегації в ПАРЄ.

Як повідомлялося, за словами Ар'єва, президент асамблеї Мікеле Ніколетті запропонував завершити роботу комітету і представити напрацьовані пропозиції в кінці червня, на засіданні бюро літньої сесії.

"Це означає, що повернення росіян в ПАРЄ можливе не раніше вересня", - уточнив депутат.

Цікаво, що представники РФ утрималися від виступів на засіданні. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой пояснив, що вони і надалі будуть стежити за дискусією і подадуть свої пропозиції до наступного засідання комітету, яке відбудеться 8 березня.

Умовою повернення РФ в асамблею він назвав повне скасування санкцій.

"Я впевнений, що Росія повернеться в ПАРЄ. Але ми повернемося тільки після того, як з регламенту буде вилучено норму, яка дозволяє обмежувати повноваження національних делегацій", - пояснив Толстой.

Він також підтвердив, що до прийняття таких змін Росія не платитиме внесок в бюджет РЄ.

Теми: ПАРЄРосія
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