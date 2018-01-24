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Арьев: Одна или несколько стран могут покинуть ПАСЕ, если РФ вернется

Среда, 24 января 2018, 00:18
Арьев: Одна или несколько стран могут покинуть ПАСЕ, если РФ вернется

Если Парламентская Ассамблея Совета Европы снимет санкции с РФ, Украина и другие государства могут уйти из организации.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании ad-hoc (специального) комитета ПАСЕ, посвященного вопросу возвращения РФ в состав ассамблеи.

В своем выступлении Арьев назвал действия РФ, которая угрожает Совету Европы отказом от участия в финансировании организации, шантажом.

"Мы все понимаем, что создается специальный комитет для изменения правил и процедур, поскольку Российская Федерация должна вернуться в Ассамблею и выплатить свой долг Совету Европы. Это своего рода шантаж. Это похоже на то, что мы меняем уголовный кодекс, чтобы преступник не был преступником. Это то, что мы собираемся делать. Мы должны серьезно подумать об этом", - заявил Арьев.

Он подчеркнул, что изменение правил ПАСЕ ослабит организацию и она не сможет в дальнейшем реагировать на любые нарушения, независимо от состава делегации.

"Мы слышали, что нам необходимы все 47 государств-членов, это не министерсво финансов. Простая математика не работает в Ассамблее. Если одна страна войдет, другая страна или страны могут выйти, из-за торговли ценностями и их попирания", - заявил глава украинской делегации в ПАСЕ.

Как сообщалось, по словам Арьева, президент ассамблеи Микеле Николетти предложил завершить работу комитета и представить наработанные предложения в конце июня, на заседании бюро летней сессии. 

"Это означает, что возвращение россиян в ПАСЕ возможно не ранее сентября", - уточнил депутат.

Интересно, что представители РФ воздержались от выступлений на заседании. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что они и в дальнейшем будут следить за дискуссией и подадут свои предложения к следующему заседанию комитета, которое состоится 8 марта.

Условием возвращения РФ в ассамблею он назвал полное снятие санкций.

"Я уверен, что Россия вернется в ПАСЕ. Но мы вернемся только после того, как из регламента  будет убрана норма, которая позволяет ограничивать полномочия национальных делегаций", - пояснил Толстой.

Он также подтвердил, что до принятия таких изменений Россия не будет платить взнос в бюджет СЕ.

Темы: ПАСЕРосcия
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