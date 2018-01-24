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У Сирії відбулися нові хіматаки, США звинувачують Росію

Середа, 24 січня 2018, 03:01

Державний секретар США Рекс Тіллерсон поклав на Росію частину відповідальності за використання хімічної зброї в Сирії урядовими військами.

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства заявив в Парижі, де представники 24 країн оголосили про створення Міжнародного партнерства проти безкарності застосування хімічної зброї, пише Washington Post.

Тіллерсон звинуватив Росію в очевидному використанні хлорного газу в обложеному передмісті Дамаска, який контролюють повстанці, в східній частині Гути.

"Хто б не проводив атаку, Росія в кінцевому рахунку несе відповідальність", - сказав він, маючи на увазі останню атаку в Гуті та інші газові атаки вчинені після, того як РФ почала підтримувати урядові сили в Сирії в 2015 році.

Сирійські медики повідомили про чотири таких напади з початку року, в тому числі два в понеділок.

За даними рятувальників, проурядові сили випустили дев'ять снарядів, ймовірно з хлорним газом, в густонаселеному житловому районі в передмісті Дамаска. За повідомленнями медиків, десятки цивільних осіб зверталися за допомогою з симптомами впливу хлору, включаючи жінок і маленьких дітей.

Окремо, лікарі Сирійсько-Американського медичного товариства, некомерційної організації, що підтримує лікарні на територіях підконтрольних опозиції, повідомили про напад на північну провінцію Ідліб.

"Четверо людей лікувалися в нашій лікарні в Ідлібі з симптомами, що свідчать про вплив хлору", - сказав офіційний представник організації в Туреччині Мохамед Катуб.

Тіллерсон заявив, що нездатність Росії позбавити Сирію хімічної зброї порушує угоду про роззброєння , укладену зі Сполученими Штатами в 2013 році.

"Просто немає спростувань, що Росія, захищаючи свого сирійського союзника, порушила свої зобов'язання перед Сполученими Штатами", - сказав він.

Як відомо, Росія в листопаді 2017 року двічі ветувала в Радбезі ООН резолюцію про проведення розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Теми: СиріяСШАРосія
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