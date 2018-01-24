В Сирии произошли новые химатаки, США обвиняют Россию

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии правительственными войсками.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в Париже, где представители 24 стран объявили о создании Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия, пишет Washington Post.

Тиллерсон обвинил Россию в очевидном использовании хлорного газа в осажденном пригороде Дамаска, который контролируют повстанцы, в восточной части Гуты.

"Кто бы ни проводил атаку, Россия в конечном счете несет ответственность", - сказал он, имея в виду последнюю атаку в Гуте и другие газовые атаки совершенные после, того как РФ начала поддерживать правительственные силы в Сирии в 2015 году.

Сирийские медики сообщили о четырех таких нападениях с начала года, в том числе два в понедельник.

По данным спасателей, проправительственные силы выпустили девять снарядов, вероятно с хлорным газом, в густонаселенном жилом районе в пригороде Дамаска. По сообщениям медиков, десятки гражданских лиц обращались за помощью с симптомами воздействия хлора, включая женщин и маленьких детей.

Отдельно врачи Сирийско-Американского медицинского общества, некоммерческой организации поддерживающей больницы на территориях подконтрольных оппозиции, сообщили о нападении на северную провинцию Идлиб.

"Четверо людей лечились в нашей больнице в Идлибе с симптомами, свидетельствующими о воздействии хлора", - сказал официальный представитель организации в Турции Мохамед Катуб.

Тиллерсон заявил, что неспособность России избавить Сирию от химического оружия нарушает соглашение о разоружении 2013 года, заключенное с Соединенными Штатами.

"Просто нет опровержений, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства перед Соединенными Штатами", - сказал он.

Как известно, Россия в ноябре 2017 года дважды ветировала в Совбезе ООН резолюцию о проведении расследования случаев применения химоружия в Сирии.