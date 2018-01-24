Байден назвав мудрим рішення Білого дому надати Україні зброю

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Середа, 24 січня 2018, 06:39

Попередній віце-президент США Джо Байден вважає правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля.

Про це він заявив, під час дискусії в експертному центрі "Рада зовнішньої політики" у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Я вважаю, що це – мудре рішення. Але знову ж, я намагався його просунути протягом двох років", - відповів Байден на запитання, як він ставиться до рішення нинішньої адміністрації про надання Україні зброї.

Він підкреслив, що оборонна допомога з боку США лише "збільшить ціну для Росії" в її агресії проти України попри те, що в РФ існує "велика брехня" про начебто відсутність росіян на окупованому Донбасі. Байден висловив переконання, що в РФ існує політичне протистояння участі росіян у збройному конфлікті на сході України.

Екс-віце-президент також зауважив, що на Донбасі є можливість для стабілізації. Для цього, за його словами, потрібно реалізувати два чинники. По-перше, це викорінення корупції, на чому, як зауважив Байден, наголошується вже тривалий час.

По-друге, зазначив Байден, проти Росії необхідно застосовувати ефективну політику міжнародного санкційного тиску. У цьому зв'язку він повідомив, що разом зі своєю групою експертів-колишніх високопосадовців у попередній адміністрації, контактує з офісом нинішнього віце-президента США Майка Пенса.

Водночас, як повідомлялось, колишній віце-президент США наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою в Україні. Через це він рекомендував представникам адміністрації Трампа уважно стежити за тим, що говорять та замовчують представники української влади, а також перевіряти, як вони виконують свої обіцянки.

Теми: США Росія зброя Донбас корупція
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